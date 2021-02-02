Владелец пансионата в Харькове, где произошел смертельный пожар, оспаривает свой арест

Меры пресечения оспаривают также администратор, арендатор и директор заведения

Меры пресечения оспаривают также администратор, арендатор и директор заведения

Фото: ГСЧС

Владелец дома престарелых Харькова "Золотое время", во время пожара в котором 21 января погибли 15 человек, подал апелляционную жалобу на свой арест.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Харьковского апелляционного суда Евгению Бондаренко, передает RegioNews.

Харьковский апелляционный суд получил жалобу адвоката Славика Акопяна - четвертого подозреваемого по делу о смертельном пожаре в доме престарелых в Харькове - на решение Киевского райсуда Харькова об избрании ареста как меры пресечения", - сообщила Бондаренко.

По ее словам, в течение 27 и 28 января апелляционные жалобы на решение Киевского райсуда об аресте в качестве меры пресечения подали еще трое подозреваемых.

Это администратор Игорь Мирончук, арендатор Вячеслав Кравченко, а также его жена Ольга Кравченко - директор учреждения. О дате судебного заседания станет известно позже.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.