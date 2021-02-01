Продуктивність роботи Ради різко впала - КВУ

Кількість прийнятих законів зменшилась майже на половину

Кількість прийнятих законів зменшилась майже на половину

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Комітет виборців України відзначає низьку продуктивність роботи Верховної Ради під час останньої сесії: кількість проведених засідань та голосувань знизилась втричі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КВУ.

Всього під час 4-ої сесії ВР (вересень 2020р. – січень 2021р.) народні депутати мали 28 робочих днів, під час яких працювали в сесійному форматі. Це на третину меншу, ніж на попередній 3-ій сесії ВР (лютий-липень 2020р.), коли нардепи працювали 39 днів. Це також менше, ніж на 2-ій сесії ВР (вересень 2019р. - січень 2020р.), під час якої депутати мали 36 робочих днів", - йдеться у повідомленні.

Також різко впала кількість прийнятих законів. Упродовж 4 сесії було прийнято 110 законів. Це майже вдвічі менше, ніж на попередніх сесіях. Так, на 3 сесії було ухвалено 181 закон, на 2 сесії – 215 законів.

Кількість зареєстрованих законопроєктів теж дещо зменшилася. Так, під час 4 сесії було зареєстровано 934 проєкти законів, 3 сесії – 1416 проєктів, 2 сесії – 1003 проєкти законів.

Втричі знизилась й загальна кількість проведених голосувань. Всього під час 4 сесії в Раді відбулося 1073 голосування, під час 3 сесії – 2981 голосування, 2 сесії – 1814 голосувань.

"Різке падіння показників роботи парламенту можна пояснити двома причинами. По-перше, складається враження, що в останні п’ять місяців парламент фактично випав зі структури влади. Через це фактично в ручному режимі приймалися рішення щодо призначення в.о. міністра енергетики, здійснювалися невдалі спроби вирішення конституційної кризи напряму Офісом Президента, в ручному управлінні приймались рішення щодо боротьби з коронавірусом", - прокоментував результати моніторингу голова КВУ Олексій Кошель.

По-друге, за його словами, на роботу парламенту негативно вплинула ситуація із коронавірусом серед народних депутатів.

Однак замість того, щоб наздогнати втрачений темп, народні депутати фактично продовжили собі різдвяні відпустки, попрацювавши в січні лише 4 сесійні дні. Це з урахуванням того, що парламент і так майже не працював у жовтні і лише частково працював у листопаді", - додав Кошель.

Раніше в КВУ повідомляли, що за рік 100 нардепів жодного разу не виступили в Раді.