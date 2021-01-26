У Чернігові з третьої спроби змогли зібрати депутатів на сесію облради

Раніше її переносили через відсутність кворуму

Раніше її переносили через відсутність кворуму

Фото: Суспільне

У Чернігові з третьої спроби змогли відкрити сесію обласної ради восьмого скликання, на яку з’явилися 38 депутатів із 64.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Серед тих, хто зареєструвалися - представники фракцій так званої більшості: "Рідний дім", "Слуга народу", "Радикальна партія Олега Ляшка". Також до них приєдналися депутати від "Опозиційної платформи - За життя", - повідомляє видання.

На сесію не прийшли депутати чотирьох фракцій: ВО "Батьківщина", "Наш край", "За майбутнє" та "Європейська солідарність".

Вони чекають рішення суду про неправомірність рішень, прийнятих на установчій сесії Чернігівської облради і в засіданнях не планують брати участі.

Нагадаємо, 28 грудня у Чернігові вже вдруге не змогли провести сесію облради. 23 грудня позачергова сесія обласної ради також не відбулася. В залі зареєструвався лише 31 депутат, тому сесія не була правомочна.

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