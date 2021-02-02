Степанов розповів, коли в Україні можна буде придбати вакцину від COVID-19
Голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що на українському комерційному ринку вакцина від COVID-19 з'являться у найкращому випадку літом.
Про це міністр розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає RegioNews.
Він підкреслив, що відомство не регулює питання появи вакцини проти COVID-19 на комерційному ринку України.
Спілкуючись, зокрема, з виробниками вакцина, і знаючи, як країни обмежують вихід на комерційний ринок, обмежують експорт, то, мені здається, це навряд чи раніше (літа, - ред.) буде", - повідомив голова МОЗ.
За його словами, вартість COVID-вакцини буде залежати від компанії-виробника.
Ті пропозиції, які ми отримували щодо вакцин, то вони починалися від семи доларів за дозу, а закінчувалися вартістю у понад 33 долари", - сказав Степанов.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що китайська вакцина від коронавірусу, яку закупить Україна, ще не довела ефективність.