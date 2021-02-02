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02 лютого 2021, 09:52 81

Степанов розповів, коли в Україні можна буде придбати вакцину від COVID-19

02 лютого 2021, 09:52 81
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На комерційному ринку вона може з'явитися не раніше літа
На комерційному ринку вона може з'явитися не раніше літа
Фото: з відкритих джерел
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Голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що на українському комерційному ринку вакцина від COVID-19 з'являться у найкращому випадку літом.

Про це міністр розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає RegioNews.

Він підкреслив, що відомство не регулює питання появи вакцини проти COVID-19 на комерційному ринку України.

Спілкуючись, зокрема, з виробниками вакцина, і знаючи, як країни обмежують вихід на комерційний ринок, обмежують експорт, то, мені здається, це навряд чи раніше (літа, - ред.) буде", - повідомив голова МОЗ.

За його словами, вартість COVID-вакцини буде залежати від компанії-виробника.

Ті пропозиції, які ми отримували щодо вакцин, то вони починалися від семи доларів за дозу, а закінчувалися вартістю у понад 33 долари", - сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що китайська вакцина від коронавірусу, яку закупить Україна, ще не довела ефективність.

коронавірус вакцина бюджет МОЗ Максим Степанов

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