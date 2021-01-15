Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині

В Чернігівській облраді утворилася конфліктна ситуація, через що вона виявилася фактично заблокованою

В Чернігівській облраді утворилася конфліктна ситуація, через що вона виявилася фактично заблокованою

Після того, як у грудні на Чернігівщині було утворено неформальну обласну коаліцію з трьох політичних сил ("Рідний дім", "Слуга народу" та Радикальна партія Олега Ляшка) і обрано керівництво облради, остання вже кілька разів не може зібратись через відсутність кворуму. Коаліціантам не вдається мобілізувати на засідання всіх 33-х своїх депутатів, а без цієї цифри на табло засідання відбутись просто не може. Меншість же ігнорує заплановані сесії і не реєструється в залі. У причинах конфлікту розбирався RegioNews.

Місцеві вибори-2020 привели до Чернігівської обласної ради аж вісім політичних сил. Найбільше мандатів, 19, здобула партія мера Чернігова Владислава Атрошенка "Рідний дім". Другою за розміром стала фракція "Наш край" (9 депутатів) - партії, чиїм куратором на Чернігівщині був загиблий нардеп Валерій Давиденко. На цих виборах партійну організацію вів нардеп з групи "Довіра" Борис Приходько, в якого тут є "пригодований" мажоритарний округ №210 з центром у Прилуках. Лише третій результат продемонструвала провладна "Слуга народу", здобувши 8 депутатських мандатів, 7 "багнетів" опинилось у розпорядженні "ляшківців". 6 отримала "Батьківщина" і по 5 - ОПЗЖ, "За майбутнє" та "Європейська солідарність".

Хиткий розклад

Коаліційна інтрига полягала в тому, чи вдасться призначеній три місяці тому голові ОДА Анні Коваленко відтіснити від коаліційного процесу нардепа від "СН" та керівника обласного осередку президентської партії Павла Халімона, який ще до виборів досяг домовленості з чернігівським градоначальником Атрошенком про майбутнє об’єднання. Проте Коваленко мала дещо інші настанови з Банкової про майбутній формат більшості облради і висловлювала бажання бачити у кріслі її голови зовсім іншу людину, аніж узгоджену Халімоном і Атрошенком Олену Дмитренко.

Проте внести сум'яття у коаліційний розклад Анні Коваленко тоді не вдалося. Як не вдалося і нав’язати свою кандидатуру на посаду спікера. Тож залучивши до лав об’єднання "радикалів", Атрошенко та Халімон змогли розділити владу в обласній раді між собою. Керівницею ради, нагадаємо, було обрано саме Дмитренко, яка хоч нині і належить до партійного проєкту Володимира Зеленського, але має також і тісний зв’язок з оточенням Атрошенка та є лояльною до нього.

Олена Дмитренко – багаторічна соратниця одіозного політика Миколи Рудьковського, який засвітився у багатьох неприємних скандалах. Дмитренко супроводжувала діяльність Рудьковського, починаючи з середини 2000-х: була його помічницею як нардепа, працювала радницею, коли той недовго сидів у кріслі мера Чернігова, керувала його благодійним фондом. В останні роки обиралася Козелецьким селищним головою.

Заступниками Дмитренко в облраді стали висуванці "Рідного дому" та РПЛ, керівниками більшості облрадівських комісій також виявились представники цих трьох політсил. Утім, всі ці кадрові рішення було ухвалено мінімально необхідною кількістю голосів – 33-ма. І цей фактор низької наповненості коаліції депутатами зіграв свою роль у подальших подіях.

Наростання протистояння

Обласна спікерша Дмитренко спробувала скликати сесію спочатку 23, а потім 28 грудня, однак зібрати необхідну кількість депутатів для відкриття засідання не вдалося. Тож область пішла у новий рік без бюджету та інших вкрай важливих рішень. 31 грудня очільниця ОДА Коваленко підняла на поверхню питання ефективності роботи облради. Вона акцентувала на тому, що п’ять політичних сил, які залишилися за бортом коаліційного процесу, звинуватили колег у порушенні законів та процедури ухвалення рішень на першій сесії. І закликала всіх лідерів фракцій почати діалог з пошуку шляхів виходу з клінчу.

"Обласна рада є органом, який представляє спільні інтереси виборців. І ситуація, при якій фактично половина депутатів облради усунена від прийняття рішень, є порушенням основного демократичного принципу представництва народу в органах влади", - зауважила вона. Та додала, що ситуація може привести до політичної кризи і, як наслідок, — до погіршення соціально-економічної ситуації в регіоні. Але в облраді заперечили наявність кризи і банально пояснили причиною неявки частини депутатів на сесію COVID-19, який скосив кількох з них.

Вся ця ситуація є досить складним випробуванням для керівниці області, оскільки тандем Атрошенко-Халімон є досить потужним і, що цілком очевидно, захоче якщо й не змістити Коваленко з посади та отримати лояльного до себе її наступника, то принаймні схилити голову ОДА до покірності.

У свою чергу очільниці Чернігівщини не вигідно здавати позиції та йти на поводі в опонентів, хоч би яка потуга за ними не була. Тому слід очікувати наростання протистояння. Але багато що залежить від позиції Офісу президента, який може або підтримати Коваленко у наступі на місцевих, або спустити справу на гальмах. Що Банковій абсолютно невигідно, адже дасть привід говорити про слабкість президентської вертикалі та спровокує "чернігівських" на ще більш зухвалу поведінку.