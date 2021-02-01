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01 лютого 2021, 10:36 1193

На Закарпатті судитимуть членів злочинного угруповання на чолі з головою ОТГ

01 лютого 2021, 10:36 1193
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Вони заволоділи бюджетними коштами, виділеними на будівельні роботи
Вони заволоділи бюджетними коштами, виділеними на будівельні роботи
Фото: з відкритих джерел
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В Закарпатській області правоохоронці викрили злочинну схему заволодіння бюджетними коштами, яку організував голова однієї з об’єднаних територіальних громад та залучив двох підприємців, чиї інтереси лобіював під час проведення держаних закупівель.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Обвинувачені заволоділи коштами, виділеними на будівництво об’єктів на території Мукачівського району", - повідомили у поліції.

Упродовж 2018-2020 років проводилися будівельні роботи на п'ятьох об’єктах на території Мукачівського району. Голова ОТГ особисто вибирав об’єкти, які практично не потребують або частково потребують ремонтів. З переможцями тендерів - підконтрольними підприємцями - укладалися відповідні угоди, а ті, своєю чергою, домовлялися з інженерами з технагляду. Останні під час огляду об’єктів "закривали очі" на порушення державних будівельних норм.

А щоб приховати свою злочинну діяльність, до офіційних документів вносили завідомо недостовірні відомості щодо обсягів робіт та їхньої вартості. За такою "схемою" зловмисники заволоділи понад 650 тисячами гривень бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

Організатору та учасникам угруповання було повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, яка ними була сплачена. Голову ОТГ відсторонили від займаної посади.

Наразі обвинувальний акт щодо голови ОТГ, двох підприємців та двох інженерів скеровано до суду.

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті місцевому жителю повідомили про підозру за сепаратистські заклики.

гроші поліція бюджет Закарпаття корупція

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