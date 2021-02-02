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02 лютого 2021, 11:42 16

У Черкасах представили нового голову ОДА Олександра Скічка

02 лютого 2021, 11:42 16
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Він пообіцяв консолідувати сили для процвітання Черкаської області
Він пообіцяв консолідувати сили для процвітання Черкаської області
Фото: із відкритих джерел
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У Черкаській обласній державній адміністрації відбулося представлення нового голови ОДА Олександра Скічка активу області.

Про це повідомляє Укрінформ і пресслужба Черкаської ОДА, передає RegioNews.

Новий голова ОДА заявив, що прагне зробити "все і навіть більше" для процвітання регіону, де виріс, і додав, що підтримає всіх, хто заради цього працюватиме.

Це серйозний виклик для мене – тут я народився і з цим містом у мене пов'язані дитячі спогади. Тож хочу об'єднати та консолідувати усіх фахівців задля розквіту Черкаської області", – сказав Скічко.

Також Скічко не раніше, ніж за тиждень-два пообіцяв дати велике інтерв'ю для ЗМІ, цей час потрібен йому, щоб розібратися в поточних проблемах регіону.

Очільник області наголосив, що його відносини з міською владою Черкас складаються конструктивно. Мер Черкас Анатолій Бондаренко також запевнив, що готовий плідно співпрацювати з головою ОДА.

Якщо ми спільно з депутатами знайдемо порозуміння, то результатами будуть пишатися всі", – повідомив Скічко.

Нагадаємо, 20 січня Кабмін погодив призначення нардепа Скічко на посаду голови Черкаської ОДА.

29 січня президент Зеленський призначив Олександра Скічка головою Черкаської облдержадміністрації.

Також повідомлялося, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.

Скічко розповів про своє бачення подальшого розвитку області та першочергові завдання на новій посаді.

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Черкаси Слуга народа Черкаська область ОДА керівник Скічко Олександр

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