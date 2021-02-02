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02 февраля 2021, 11:42 222

В Черкассах представили нового председателя ОГА Александра Скичко

02 февраля 2021, 11:42 222
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Он пообещал консолидировать силы для процветания Черкасской области
Он пообещал консолидировать силы для процветания Черкасской области
Фото: из открытых источников
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В Черкасской областной государственной администрации состоялось представление нового председателя ОГА Александра Скичко активу области.

Об этом сообщает Укринформ и пресс-служба Черкасской ОГА, передает RegioNews.

Новый председатель ОГА заявил, что хочет сделать "все и даже больше" для процветания региона, где вырос, и добавил, что поддержит всех, кто ради этого будет работать.

Это серьезный вызов для меня - здесь я родился и с этим городом у меня связаны детские воспоминания. Поэтому хочу объединить и консолидировать всех специалистов для расцвета Черкасской области", - сказал Скичко.

Также Скичко не раньше, чем через неделю-две пообещал дать большое интервью для СМИ, это время необходимо ему, чтобы разобраться в текущих проблемах региона.

Глава области отметил, что его отношения с городскими властями Черкасс складывающихся конструктивно. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко также заверил, что готов плодотворно сотрудничать с председателем ОГА.

Если мы совместно с депутатами найдем понимание, то результатами будут гордиться все", - сообщил Скичко.

Напомним, 20 января Кабмин согласовал назначение нардепа Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

29 января Президент Зеленский назначил Александра Скичко главой Черкасской облгосадминистрации.

Также сообщалось, что Скичко рассказал об упущенных возможностях предыдущей власти в развитии транспортной отрасли Украины.

Также Скичко рассказал о своем видении дальнейшего развития области и первоочередных задачах на новом посту.

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Черкассы Слуга народа Черкасская область ОГА руководитель Скичко Александр

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