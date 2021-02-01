18:18  01 лютого
СБУ перевіряє можливий "російський слід" серед зв’язків Нескоромного, - Баканов
16:57  01 лютого
Голова Черкаської ОДА Скічко розповів, чи буде складати депутатський мандат
17:50  01 лютого
Війна на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли сили ЗСУ
UA | RU
UA | RU
01 лютого 2021, 21:47 46

Юлія Тимошенко не виключає ймовірність коаліції зі "Слугами народу"

01 лютого 2021, 21:47 46
Читайте также на русском языке
"Слуги" також підтверджують "відкритий діалог"
"Слуги" також підтверджують "відкритий діалог"
Фото ba.org.ua
Читайте также
на русском языке

Тимошенко допускає коаліцію зі «слугами» і групою «Довіра» «щоб Україну повернути на шлях розвитку»

Про це повідомила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко на брифінгу після погоджувальної ради, передає RegioNews.

Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання про можливе створення коаліції з фракцією "Слуга народу" і депутатською групою "Довіра", не заперечила такої ймовірності.

Я вважаю, що наразі мають зібратися всі національні сили без винятку та об'єднатися для того, щоб Україну повернути на шлях розвитку, відродження, становлення... Ось навколо цього потрібно об'єднуватися. Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, всеосяжне об'єднання, заради того, щоб врятувати Україну й українську націю, ми будемо в цьому брати участь, - сказала вона.

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія також не виключає такої можливості. Як повідомляє Інтерфакс-Україна, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

З приводу коаліції ми (з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко – ред.) нічого не обговорювали, але все можливо в країні, - сказав Арахамія.

Він наголосив, що фракція "Слуга народу" як монобільшість ніколи не працювала "в режимі коаліції" і це може бути незвично, "тому що треба буде більше питань узгоджувати один з одним".

Але що стосується потенційно коаліційної угоди з Тимошенко або з іншою фракцією чи групою, то це - відкритий діалог, - зазначив Арахамія.

Як повідомлялося раніше, нардеп Вадим Івченко заявив, що "Батьківщина" не претендує на посаду очільника аграрного комітету ВР. Нардеп стверджує, що між "Батьківщиною" і "Слугами" немає жодних перемовин на цю тему.

Давид Арахамія Слуга народа Батьківщина Юлія Тимошенко коаліція

Голова Черкаської ОДА Скічко розповів, чи буде складати депутатський мандат
01 лютого 2021, 16:57
В Раді збирають підписи під проєктом постанови про звільнення керівництва НАК "Нафтогаз"
01 лютого 2021, 16:20
У Раді хочуть заслухати звіт Степанова щодо програми вакцинації
01 лютого 2021, 11:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Всі публікації »
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram