Юлія Тимошенко не виключає ймовірність коаліції зі "Слугами народу"

"Слуги" також підтверджують "відкритий діалог"

"Слуги" також підтверджують "відкритий діалог"

Фото ba.org.ua

Про це повідомила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко на брифінгу після погоджувальної ради, передає RegioNews.

Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання про можливе створення коаліції з фракцією "Слуга народу" і депутатською групою "Довіра", не заперечила такої ймовірності.

Я вважаю, що наразі мають зібратися всі національні сили без винятку та об'єднатися для того, щоб Україну повернути на шлях розвитку, відродження, становлення... Ось навколо цього потрібно об'єднуватися. Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, всеосяжне об'єднання, заради того, щоб врятувати Україну й українську націю, ми будемо в цьому брати участь, - сказала вона.

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія також не виключає такої можливості. Як повідомляє Інтерфакс-Україна, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

З приводу коаліції ми (з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко – ред.) нічого не обговорювали, але все можливо в країні, - сказав Арахамія.

Він наголосив, що фракція "Слуга народу" як монобільшість ніколи не працювала "в режимі коаліції" і це може бути незвично, "тому що треба буде більше питань узгоджувати один з одним".

Але що стосується потенційно коаліційної угоди з Тимошенко або з іншою фракцією чи групою, то це - відкритий діалог, - зазначив Арахамія.

Як повідомлялося раніше, нардеп Вадим Івченко заявив, що "Батьківщина" не претендує на посаду очільника аграрного комітету ВР. Нардеп стверджує, що між "Батьківщиною" і "Слугами" немає жодних перемовин на цю тему.