Трусость и подлость: Дубинский прокомментировал исключение из фракции

Нардеп считает, что голосование проводилось с нарушением процедур и демократических норм

Нардеп считает, что голосование проводилось с нарушением процедур и демократических норм

Фото: из открытых источников

Народный депутат Александр Дубинский, которого 1 февраля из-за санкций США исключили из фракции "Слуга народа", заявил, что результаты голосования "ничего общего с интересами украинского народа не имеют".

Об этом он заявил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Трусость и подлость. В одном флаконе... К сожалению, события последних трёх недель ярко и отчётливо продемонстрировали истинное лицо актёров на политической сцене Украины. И в президентском офисе, и у нас в парламенте. Перейдены все возможные красные линии", - написал нардеп.

Он заявил, что во фракции "пытаются использовать мошеннические методы для получения нужных кому-то результатов", и добавил, что результаты не имеют ничего общего с интересами украинского народа.

То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны... Вы можете огласить результаты тайного от Дубинского и избирателей голосования, можете нарушать все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы. Я не желаю, чтобы страна жила в искусственно навязанной кем-то повестке дня и не решала те важнейшие проблемы, которые, прежде всего, волнуют наших избирателей", - утверждает депутат.

Дубинский призвал депутатов, которые его поддержали, не выходить из фракции "в знак протеста, остаться в ней и до последнего пытаться защитить Президента от пути в пропасть, куда ведет его нечистоплотное окружение".

Потому что вместе с Президентом в эту пропасть идёт и наша страна. Я найду общие формы сотрудничества для тех, кто по-настоящему считает себя слугами украинского народа, а не поддаётся шантажу аферистов и мошенников и служит неукраинским интересам", - заявил Дубинский.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского.

1 февраля нардепа Александра Дубинского на заседании исключили из фракции "Слуга народа".