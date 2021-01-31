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Доба в зоні ООС: бойовики застосовували заборонене озброєння та безпілотник
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31 січня 2021, 17:02 980

ОБСЄ на Донбасі виявила танки, гаубиці та міномети бойовиків за лініями відведення

31 січня 2021, 17:02 980
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Фото: із відкритих джерел
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28 січня безпілотні апарати моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на території ОРДЛО на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області заборонене важке озброєння.

Про це із посиланням на звіт СММ ОБСЄ повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, було зафіксовано 3 одиниці 122-мм гаубиць 2С1 "Гвоздика", 5 мінометів калібру 120 мм та 14 танків Т-72.

Зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення", - йдеться у повідомленні.

На цьому полігоні також було зафіксовано 10 БМП, що класифікується як військова присутність та присутність військового типу у зоні безпеки.

Чергове грубе порушення комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей вкотре демонструє зневажливу позицію представників збройних формувань РФ до норм та прав міжнародних домовленостей”, - заявили у штабі ООС.

Нагадаємо, у листопаді на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 469 порушень режиму тиші, кількість випадків порушень перемир'я на Донбасі збільшилася майже вдвічі.

ООС ОБСЄ бойовики озброєння мінські угоди порушення

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