ОБСЕ на Донбассе обнаружила танки, гаубицы и минометы боевиков за линиями отведения

Вооруженные формирования РФ продолжают грубо нарушать Минские договоренности

Вооруженные формирования РФ продолжают грубо нарушать Минские договоренности

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28 января беспилотные аппараты мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на территории ОРДЛО на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области запрещенное тяжелое вооружение.

Об этом со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, было зафиксировано 3 единицы 122-мм гаубиц 2С1 "Гвоздика", 5 минометов калибра 120 мм и 14 танков Т-72.

Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода", - говорится в сообщении.

На этом полигоне также было зафиксировано 10 БМП, что классифицируется как военное присутствие и присутствие военного типа в зоне безопасности.

Очередное грубое нарушение комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей еще раз демонстрирует пренебрежительную позицию представителей вооруженных формирований РФ к нормам и правам международных договоренностей", - заявили в штабе ООС.

Напомним, в ноябре на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 469 нарушений режима тишины, количество случаев нарушений перемирия на Донбассе увеличилось почти вдвое.