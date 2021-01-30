На Донбасі бойовики поранили двох українських захисників
Обстріл був близько 13:00 біля Мар'їнки
Обстріл був близько 13:00 біля Мар'їнки
Двоє українських військових отримали поранення в результаті обстрілу проросійськими бойовиками на Донбасі. Їх стан стабільний.
Як пише RegioNews, про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі.
Обстріл стався сьогодні, 30 січня, близько 13:00 біля Мар'їнки. Пораненим військовим надана медична допомога.
Українська сторона повернула "режим тиші" через СЦКК і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ.
Нагадаємо, минулої доби унаслідок обстрілів на Донбасі поранення отримали двоє українських військовослужбовців.
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