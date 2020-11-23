У листопаді на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 469 порушень режиму тиші

Кількість випадків порушень перемир'я на Донбасі збільшилася майже вдвічі

Кількість випадків порушень перемир'я на Донбасі збільшилася майже вдвічі

Фото: із відкритих джерел

У період з 2 по 15 листопада на Донбасі було зафіксовано 469 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ, передає RegioNews.

Це майже вдвічі більше, ніж за останні два тижні жовтня, коли було зафіксовано 238 порушень.

В ОБСЄ розповіли, що попри більшу кількість зафіксованих порушень, ситуація з безпекою в регіоні залишається відносно спокійною.

На трьох пілотних ділянках розведення сил і засобів та поблизу них Місія ОБСЄ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. Проте в районі Золотого і Петровського зареєстровано розміщення протитанкових мін і присутність людей на військових позиціях.

З початку 2020 року на Донбасі загинули 18 мирних жителів, ще 85 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше делегація України в ОБСЄ оприлюднила докази того, що причиною пожежі біля Попасної на Луганщині був навмисний підпал з боку бойовиків.