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23 листопада 2020, 16:08 72

У листопаді на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 469 порушень режиму тиші

23 листопада 2020, 16:08 72
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Кількість випадків порушень перемир'я на Донбасі збільшилася майже вдвічі
Кількість випадків порушень перемир'я на Донбасі збільшилася майже вдвічі
Фото: із відкритих джерел
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У період з 2 по 15 листопада на Донбасі було зафіксовано 469 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ, передає RegioNews.

Це майже вдвічі більше, ніж за останні два тижні жовтня, коли було зафіксовано 238 порушень.

В ОБСЄ розповіли, що попри більшу кількість зафіксованих порушень, ситуація з безпекою в регіоні залишається відносно спокійною.

На трьох пілотних ділянках розведення сил і засобів та поблизу них Місія ОБСЄ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. Проте в районі Золотого і Петровського зареєстровано розміщення протитанкових мін і присутність людей на військових позиціях.

З початку 2020 року на Донбасі загинули 18 мирних жителів, ще 85 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше делегація України в ОБСЄ оприлюднила докази того, що причиною пожежі біля Попасної на Луганщині був навмисний підпал з боку бойовиків.

Донбас війна ОБСЄ обстріли звіт
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