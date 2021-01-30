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Окупанти знову порушили "тишу" в зоні ООС: відкривали вогонь чотири рази
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30 січня 2021, 18:47 36

Окупанти знову порушили "тишу" в зоні ООС: відкривали вогонь чотири рази

30 січня 2021, 18:47 36
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У відповідь на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у бік позицій бойовиків
У відповідь на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у бік позицій бойовиків
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Проросійські бойовики порушили режим тиші чотири рази за суботу, 30 січня. В результаті обстрілу були поранені двоє військових.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.

Обстріли відбувалися біля Новомихайлівки з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів. Саме в результаті цього обстрілу були поранені двоє українських військових.

Біля Авдіївки проросійські бойовики застосовували станкові протитанкові гранатомети, неподалік Золотого-4 - автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У відповідь на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у бік позицій бойовиків. Також про порушення режиму припинення вогню попереджені представники ОБСЄ.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, January 30, 2021

Нагадаємо, минулої доби унаслідок обстрілів на Донбасі поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Україна війна обстріл бойовики окупанти

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