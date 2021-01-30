Окупанти знову порушили "тишу" в зоні ООС: відкривали вогонь чотири рази
Проросійські бойовики порушили режим тиші чотири рази за суботу, 30 січня. В результаті обстрілу були поранені двоє військових.
Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.
Обстріли відбувалися біля Новомихайлівки з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів. Саме в результаті цього обстрілу були поранені двоє українських військових.
Біля Авдіївки проросійські бойовики застосовували станкові протитанкові гранатомети, неподалік Золотого-4 - автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.
У відповідь на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у бік позицій бойовиків. Також про порушення режиму припинення вогню попереджені представники ОБСЄ.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, January 30, 2021
Нагадаємо, минулої доби унаслідок обстрілів на Донбасі поранення отримали двоє українських військовослужбовців.