Окупанти знову порушили "тишу" в зоні ООС: відкривали вогонь чотири рази

У відповідь на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у бік позицій бойовиків

У відповідь на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у бік позицій бойовиків

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Проросійські бойовики порушили режим тиші чотири рази за суботу, 30 січня. В результаті обстрілу були поранені двоє військових.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.

Обстріли відбувалися біля Новомихайлівки з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів. Саме в результаті цього обстрілу були поранені двоє українських військових.

Біля Авдіївки проросійські бойовики застосовували станкові протитанкові гранатомети, неподалік Золотого-4 - автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У відповідь на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у бік позицій бойовиків. Також про порушення режиму припинення вогню попереджені представники ОБСЄ.

Нагадаємо, минулої доби унаслідок обстрілів на Донбасі поранення отримали двоє українських військовослужбовців.