Доба на Донбасі: п'ять обстрілів, поранено двох військових
Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу двоє наших військовослужбовців отримали поранення”, - йдеться в повідомленні.
Відомо, що поранених оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.
На цьому ж напрямку, у передмісті Авдіївки, бойовики кілька разів стріляли із станкових протитанкових гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, поблизу населеного пункту Золоте-4, окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. На обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали вогонь у відповідь”, - додали в штабі ООС.
Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ.
Нагадаємо, проросійські бойовики порушили режим тиші чотири рази за суботу, 30 січня.