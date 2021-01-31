Доба на Донбасі: п'ять обстрілів, поранено двох військових

Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь на провокації бойовиків

Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь на провокації бойовиків

Фото: із відкритих джерел

Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу двоє наших військовослужбовців отримали поранення”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що поранених оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.

На цьому ж напрямку, у передмісті Авдіївки, бойовики кілька разів стріляли із станкових протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, поблизу населеного пункту Золоте-4, окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. На обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали вогонь у відповідь”, - додали в штабі ООС.

Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ.

Нагадаємо, проросійські бойовики порушили режим тиші чотири рази за суботу, 30 січня.