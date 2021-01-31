Комитеты Рады соберутся на заседание для рассмотрения скандалов в СБУ
В понедельник, 1 февраля состоится совместное закрытое заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности по поводу последних скандалов в Службе безопасности Украины.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.
Депутаты планируют обсудить резонансные события, связанные с сотрудниками СБУ.
Они также заслушают информацию главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова об этих событиях, и перспективах развития СБУ. Заседание комитетов парламента должно начаться в 15:00.
Напомним, 27 января Служба безопасности Украины обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного в организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Ранее в СБУ сообщили об задержание полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершения преступления.
Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшей побег Дмитрия Нескоромного. Автор статьи также намекнул, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.