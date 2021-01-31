10:29  31 января
Коронавирус в Украине: за сутки 3177 новых случаев, в лидерах оказалась Ивано-Франковщина
14:44  31 января
Тарифные протесты продолжаются: на Буковине снова перекрыли дорогу
18:54  31 января
Сутки в зоне ООС: боевики применяли запрещенное вооружение и беспилотник
UA | RU
UA | RU
31 января 2021, 15:30 253

Комитеты Рады соберутся на заседание для рассмотрения скандалов в СБУ

31 января 2021, 15:30 253
Читайте також українською мовою
На заседании планируют заслушать главу ведомства Ивана Баканова
На заседании планируют заслушать главу ведомства Ивана Баканова
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 1 февраля состоится совместное закрытое заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности по поводу последних скандалов в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Депутаты планируют обсудить резонансные события, связанные с сотрудниками СБУ.

Они также заслушают информацию главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова об этих событиях, и перспективах развития СБУ. Заседание комитетов парламента должно начаться в 15:00.

Напомним, 27 января Служба безопасности Украины обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного в организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Ранее в СБУ сообщили об задержание полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершения преступления.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшей побег Дмитрия Нескоромного. Автор статьи также намекнул, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.

СБУ Верховная Рада заседание скандал комитет

В СБУ объяснили, почему проводят обыски на месте собрания акционеров "Мотор Сичи"
31 января 2021, 14:06
В Запорожье СБУ сорвала тайное собрание акционеров "Мотор Сичи"
31 января 2021, 13:14
Стефанчук заявил, что закон о продаже земли могут отменить
30 января 2021, 12:51
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua