Комитеты Рады соберутся на заседание для рассмотрения скандалов в СБУ

На заседании планируют заслушать главу ведомства Ивана Баканова

На заседании планируют заслушать главу ведомства Ивана Баканова

Фото: из открытых источников

В понедельник, 1 февраля состоится совместное закрытое заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности по поводу последних скандалов в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Депутаты планируют обсудить резонансные события, связанные с сотрудниками СБУ.

Они также заслушают информацию главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова об этих событиях, и перспективах развития СБУ. Заседание комитетов парламента должно начаться в 15:00.

Напомним, 27 января Служба безопасности Украины обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного в организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Ранее в СБУ сообщили об задержание полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершения преступления.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшей побег Дмитрия Нескоромного. Автор статьи также намекнул, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.