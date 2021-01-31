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31 січня 2021, 14:06 489

В СБУ пояснили, чому проводять обшуки на місці зборів акціонерів "Мотор Січі”

31 січня 2021, 14:06 489
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Правоохоронці документують факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства
Правоохоронці документують факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства
Фото: Укрінформ
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Працівники Служби безпеки України у Запоріжжі проводять санкціоновані судом слідчо-оперативні дії в акціонерному товаристві “Мотор Січ”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, представники компанії "DCH” українського бізнесмена Олександра Ярославського та китайської компанії "Skyrizon Aircraft Holdings Limited” намагалися встановити контроль над підприємством.

Правоохоронці фіксують можливі протиправні дії представниками компаній "DCH” та "Skyrizon Aircraft Holdings Limited”, які пов’язані із встановленням контролю над акціонерним товариством "Мотор Січ”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що в рамках відкритої кримінальної справи слідчі документують факти підготовки до знищення виробничих потужностей підприємства, яке має важливе оборонне та народногосподарське значення. Зараз на місці тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фірма Ярославського і китайські інвестори займуться заводом "Мотор Cіч".

31 січня у Запоріжжі СБУ зірвала таємні збори акціонерів "Мотор Січі”.

обшуки обшук СБУ кримінальна справа підприємство Мотор Січ

У Запоріжжі СБУ зірвала таємні збори акціонерів "Мотор Січі”
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