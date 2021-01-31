У Запоріжжі СБУ зірвала таємні збори акціонерів "Мотор Січі”

29 січня президент Зеленський запровадив санкції проти китайських інвесторів підприємства

29 січня президент Зеленський запровадив санкції проти китайських інвесторів підприємства

Фото: Укрінформ

Сьогодні, 31 січня у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори інвесторів акціонерного товариства "Мотор Січ", на місце зборів приїхали представники СБУ.

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

З самого ранку будівлю пікетували співробітники підприємства, які заявляли, що не отримували жодних повідомлень про проведення зборів акціонерів.

Для забезпечення порядку на місці працювали понад 50 поліцейських та 200 працівників Нацгвардії.

На місце події також приїхала група народних депутатів від "Слуги народу”, які заявили, що до них звернувся трудовий колектив "Мотор Січі" з проханням здійснити парламентський контроль виконання рішення президента і РНБО про накладення санкцій проти інвесторів підприємства.

У нас є інформація, що тут має відбуватись захід, на який накладено станції. Якщо це так, ми будемо викликати СБУ", - заявив народеп Арсеній Пушкаренко.

Згодом приїхали працівники СБУ, які виломали двері на вході в підприємство. За інформацією представників "Мотор Січі", збори акціонерів не відбулись.

Нагадамо, раніше ми писали, що фірма Ярославського і китайські інвестори займуться заводом "Мотор Cіч".