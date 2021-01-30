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30 січня 2021, 12:51 212

Стефанчук заявив, що закон про продаж землі можуть скасувати

30 січня 2021, 12:51 212
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Це може статися у випадку проведення референдуму
Це може статися у випадку проведення референдуму
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Закон про продаж земель сільськогосподарського призначення може бути скасований через всеукраїнський референдум. У разі такого волевиявлення українців, рішення буде обов'язковим до виконання.

Як пише RegioNews, таку заяву зробив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

На питання, у чи буде виконуватися рішення референдуму, у випадку, якщо українці скажуть "ні" продажу землі, Стефанчук сказав "обов'язково".

"Рішення референдуму є обов'язковим для кожного органу державної влади. Крапка", - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде вирішено на загальнонаціональному референдумі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли КСУ візьметься за конституційність закону про ринок землі.

Україна Верховна Рада ринок землі парламент ринок

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