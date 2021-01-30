Стефанчук заявив, що закон про продаж землі можуть скасувати

Це може статися у випадку проведення референдуму

Це може статися у випадку проведення референдуму

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Закон про продаж земель сільськогосподарського призначення може бути скасований через всеукраїнський референдум. У разі такого волевиявлення українців, рішення буде обов'язковим до виконання.

Як пише RegioNews, таку заяву зробив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".

На питання, у чи буде виконуватися рішення референдуму, у випадку, якщо українці скажуть "ні" продажу землі, Стефанчук сказав "обов'язково".

"Рішення референдуму є обов'язковим для кожного органу державної влади. Крапка", - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде вирішено на загальнонаціональному референдумі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли КСУ візьметься за конституційність закону про ринок землі.