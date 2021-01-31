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31 січня 2021, 10:51 522

Виключення Дубінського зі "Слуги народу": нардеп запустив "паралельний підрахунок голосів”

31 січня 2021, 10:51 522
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Він закликав відзвітувати "слуг", які голосують за його виключення
Він закликав відзвітувати "слуг", які голосують за його виключення
Фото: із відкритих джерел
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Народний депутат Олександр Дубинський, щодо виключення якого із фракції “Слуга народу” триває голосування, заявив про запуск процедури “паралельного підрахунку” голосів депутатів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

На думку Дубінського, керівництво фракції "Слуга народу" грубо і з особливим цинізмом порушило чинне положення про спеціальні процедури виключення члена фракції з її складу.

Тому він розіслав колегам по фракції листи через електронну пошту та систему електронного документообігу (СЕДО).

З метою встановлення об'єктивних результатів прошу Вас повідомити мені до 16:00 1 лютого 2021 року про Вашу позицію щодо виключення мене з фракції", - йдеться в листах Дубінського.

Він також пригрозив депутатам, що якщо хтось не надасть відповідь, Дубінський автоматично зарахує це, як голос за його виключення. Також він пообіцяв оприлюднити результати поіменного голосування.

Країна і виборці повинні знати імена тих, хто підтримує механізм брехливих доносів в іноземні держави як механізм незаконного впливу на українську владу", - заявив Дубінський.

соответствующие письма были отправлены всем депутатам фракции "Слуга народа" через электронную почту и систему СЕДО

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського. Воно триватиме добу. Проміжні результати голосування не видно.

заява Слуга народа голосування Олександр Дубінський фракція виключення

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