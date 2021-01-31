Виключення Дубінського зі "Слуги народу": нардеп запустив "паралельний підрахунок голосів”

Він закликав відзвітувати "слуг", які голосують за його виключення

Він закликав відзвітувати "слуг", які голосують за його виключення

Фото: із відкритих джерел

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

На думку Дубінського, керівництво фракції "Слуга народу" грубо і з особливим цинізмом порушило чинне положення про спеціальні процедури виключення члена фракції з її складу.

Тому він розіслав колегам по фракції листи через електронну пошту та систему електронного документообігу (СЕДО).

З метою встановлення об'єктивних результатів прошу Вас повідомити мені до 16:00 1 лютого 2021 року про Вашу позицію щодо виключення мене з фракції", - йдеться в листах Дубінського.

Він також пригрозив депутатам, що якщо хтось не надасть відповідь, Дубінський автоматично зарахує це, як голос за його виключення. Також він пообіцяв оприлюднити результати поіменного голосування.

Країна і виборці повинні знати імена тих, хто підтримує механізм брехливих доносів в іноземні держави як механізм незаконного впливу на українську владу", - заявив Дубінський.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського. Воно триватиме добу. Проміжні результати голосування не видно.