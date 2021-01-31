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31 января 2021, 10:51 322

Исключение Дубинского из "Слуги народа": нардеп запустил "параллельный подсчет голосов"

31 января 2021, 10:51 322
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Он призвал отчитаться "слуг", которые голосуют за его исключение
Он призвал отчитаться "слуг", которые голосуют за его исключение
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Александр Дубинский, относительно исключения которого из фракции "Слуга народа" продолжается голосование, заявил о запуске процедуры "параллельного подсчета" голосов депутатов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По мнению Дубинского, руководство фракции "Слуга народа" грубо и с особым цинизмом нарушило действующее положение о специальных процедурах исключения члена фракции из ее состава.

Поэтому он разослал коллегам по фракции письма по электронной почте и через систему электронного документооборота (СЭДО).

С целью установления объективных результатов прошу Вас сообщить мне до 16:00 1 февраля 2021 года о Вашей позиции относительно исключения меня из фракции", - говорится в письмах Дубинского.

Он также пригрозил депутатам, что если кто-то не даст ответ, Дубинский автоматически зачислит это, как голос за его исключение. Также он пообещал обнародовать результаты поименного голосования.

Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть", - заявил Дубинский.

соответствующие письма были отправлены всем депутатам фракции "Слуга народа" через электронную почту и систему СЕДО

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Вчера стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты голосования не видны.

заявление Слуга народа голосование Александр Дубинский фракция исключение

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