Стало відомо, скільки вже є голосів за виключення Дубінського зі "Слуги народу"

Дубінського хочуть виключити з фракції через введення проти нього американських санкцій

Дубінського хочуть виключити з фракції через введення проти нього американських санкцій

Фото з відкритих джерел

Нині за виключення Олександра Дубінського з фракції зібрали 195 голосів.

Про це повідомив Telegram-канал "Наглый", пише RegioNews.

"Нині за виключення Олександра Дубінського з фракції зібрали 195 голосів. Сумнівна перемога президента, дуже сумнівна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського. Воно триватиме добу. Проміжні результати голосування не видно.