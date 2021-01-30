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30 січня 2021, 14:02 99

Стало відомо, скільки вже є голосів за виключення Дубінського зі "Слуги народу"

30 січня 2021, 14:02 99
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Дубінського хочуть виключити з фракції через введення проти нього американських санкцій
Дубінського хочуть виключити з фракції через введення проти нього американських санкцій
Фото з відкритих джерел
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Нині за виключення Олександра Дубінського з фракції зібрали 195 голосів.

Про це повідомив Telegram-канал "Наглый", пише RegioNews.

"Нині за виключення Олександра Дубінського з фракції зібрали 195 голосів. Сумнівна перемога президента, дуже сумнівна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського. Воно триватиме добу. Проміжні результати голосування не видно.

Україна Слуга народа партія фракція Дубінський Олександр

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