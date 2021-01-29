"Батьківщина" не претендує на посаду очільника аграрного комітету ВР, - Івченко

Нардеп стверджує, що між "Батьківщиною" і "Слугами" немає жодних перемовин на цю тему

Нардеп стверджує, що між "Батьківщиною" і "Слугами" немає жодних перемовин на цю тему

Фото: прес-служби Вадима Івченка

Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко прокоментував інформацію про те, що його кандидатуру розглядають на заміну Миколі Сольському на посаді голови аграрного комітету Верховної Ради.

Про це Івченко заявив у коментарі УНН, передає RegioNews. Народний депутат Івченко заявив, що між "Батьківщиною” та "Слугами народу” не відбувається жодних перемовин стосовно посади очільника комітету. Політика "Батьківщини" щодо аграрних питань сильно відрізняється від політики, яку запропонував Президент Зеленський. Тому, звичайно, не варто обговорювати питання щодо мого можливого призначення. На мою думку, наша команда досить конструктивно працює в аграрному комітеті. Проте ми в опозиції до чинної влади. А брати когось з опозиції очолювати аграрний комітет занадто безстрашний крок, враховуючи, що Офіс Президента намагається ставити усюди своїх людей, — зазначив парламентар. Окремо Івченко підтвердив, що голосував за висловлення недовіри голові аграрного комітету Миколі Сольському, а також підтримав його відкликання з посади. Я підтримав на засіданні комітету відставку голови комітету. Нам потрібний сильніший і професійніший голова комітету. Напевно, наступна кандидатура буде від фракції "Слуг народу”, — припустив нардеп. Як повідомлялося, в Раді висловили недовіру "слузі" й главі аграрного комітету Сольському: у чому причина. Саме Сольський 26 січня не голосував за закон про референдум, ініціатором якого є президент Володимир Зеленський.

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