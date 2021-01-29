Це підтвердили в міністерстві

Це підтвердили в міністерстві

Фото з відкритих джерел

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко сьогодні взяв участь у нараді у президента і став членом Нацради реформ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА Інтерфакс-Україна.

Виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко взяв участь у нараді за участю президента Володимира Зеленського у п'ятницю.

Згідно з повідомленням на сайті президента, нарада була присвячена погіршенню погодних умов у країні та ліквідації їхніх наслідків.

Окрім того, глава держави своїм указом у п'ятницю ввів Вітренка як першого заступника міністра енергетики до складу Нацради реформ замість Ольги Буславець.

В уряді агентству також підтвердили, що Вітренко продовжує виконувати обов'язки міністра.

Як повідомлялося, учора Вітренко натякнув, що більше не має наміру претендувати на пост міністра. Він подякував за "дуже цінний досвід урядовця" на посаді в.о. міністра енергетики.

А сьогодні Президент змінив склад Нацради реформ. До складу ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, ввели першого заступника міністра енергетики України Юрія Вітренка.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Також стало відомо, хто зі "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром.