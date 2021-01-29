13:46  29 січня
Верховна Рада схвалила запуск екстреної COVID-вакцинації
20:02  29 січня
Президент дав завдання уряду модернізувати електромережі в Україні
18:28  29 січня
Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ й поранили двох захисників України
UA | RU
UA | RU
29 січня 2021, 21:56 168

Вітренко продовжує виконувати обов’язки міністра

29 січня 2021, 21:56 168
Читайте также на русском языке
Це підтвердили в міністерстві
Це підтвердили в міністерстві
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко сьогодні взяв участь у нараді у президента і став членом Нацради реформ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА Інтерфакс-Україна.

Виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко взяв участь у нараді за участю президента Володимира Зеленського у п'ятницю.

Згідно з повідомленням на сайті президента, нарада була присвячена погіршенню погодних умов у країні та ліквідації їхніх наслідків.

Окрім того, глава держави своїм указом у п'ятницю ввів Вітренка як першого заступника міністра енергетики до складу Нацради реформ замість Ольги Буславець.

В уряді агентству також підтвердили, що Вітренко продовжує виконувати обов'язки міністра.

Як повідомлялося, учора Вітренко натякнув, що більше не має наміру претендувати на пост міністра. Він подякував за "дуже цінний досвід урядовця" на посаді в.о. міністра енергетики.

А сьогодні Президент змінив склад Нацради реформ. До складу ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, ввели першого заступника міністра енергетики України Юрія Вітренка.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Також стало відомо, хто зі "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром.

реформа Юрій Вітренко міністр енергетика Нацрада

Люди нас не зрозуміють: Разумков пояснив, чому не проголосував за Вітренка
29 січня 2021, 16:01
У Раді пояснили, чому не підтримали кандидатуру Вітренка на посаду першого віце-прем'єра
28 січня 2021, 17:50
Вітренко подав декларацію: у ній 5 квартир і по кілька мільйонів і в гривнях, і в доларах
28 січня 2021, 12:26
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram