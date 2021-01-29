Это подтвердили в министерстве

Это подтвердили в министерстве

Фото из открытых источников

И.о. министра энергетики Юрий Витренко сегодня принял участие в совещании у президента и стал членом Нацсовета реформ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА Интерфакс-Украина.

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко принял участие в совещании с участием президента Владимира Зеленского в пятницу.

Согласно сообщению на сайте президента, совещание было посвящено ухудшению погодных условий в стране и ликвидации их последствий.

Кроме того, глава государства своим указом в пятницу ввел Витренко как первого заместителя министра энергетики в состав Нацсовета реформ вместо Ольги Буславец.

В правительстве агентству также подтвердили, что Витренко продолжает исполнять обязанности министра.

Как сообщалось, вчера Витренко намекнул, что больше не намерен претендовать на пост министра. Он выразил благодарность за "очень ценный опыт чиновника" в должности и.о. министра энергетики.

А сегодня Президент сменил состав Нацсовета реформ. В состав совета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов, ввели первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Витренко.

Напомним, 28 января Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

Также стало известно, кто из "слуг народа” не голосовал за назначение Витренко министром.