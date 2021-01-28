Зеленский хочет, чтобы СНБО в феврале проверило реформу "Укроборонпрома"

Он утверждает, что государственный оборонно-промышленный комплекс нужно "структурно перестроить"

Он утверждает, что государственный оборонно-промышленный комплекс нужно "структурно перестроить"

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) в феврале рассмотреть вопросы реформирования концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.

Президент провел рабочее совещание по реформированию концерна и поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову подготовить и вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале.

Также во время совещания глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев представил дорожную карту реформирования государственного концерна, а также доложил о первых результатах подготовки к созданию холдингов.

Мы должны структурно перестроить государственный оборонно-промышленный комплекс. Необходимо ввести современную модель корпоративного управления на предприятиях "Укроборонпрома", - сказал Зеленский.

Он также поддержал идею увеличения доли предприятий госконцерна в государственном оборонном заказе на 2021 год.

Напомним, ранее Зеленский обещал увеличить в следующем году госзаказ для "Укроборонпрома".