16:44  28 января
В Раде не исключают проведения референдума уже в этом году
18:37  28 января
Пресс-конференция экс-заместителя главы СБУ Нескоромного в Брюсселе отложена
17:57  28 января
Сутки на Донбассе: боевики стреляли из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
28 января 2021, 19:24 6

Зеленский хочет, чтобы СНБО в феврале проверило реформу "Укроборонпрома"

28 января 2021, 19:24 6
Читайте також українською мовою
Он утверждает, что государственный оборонно-промышленный комплекс нужно "структурно перестроить"
Он утверждает, что государственный оборонно-промышленный комплекс нужно "структурно перестроить"
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) в феврале рассмотреть вопросы реформирования концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.

Президент провел рабочее совещание по реформированию концерна и поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову подготовить и вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале.

Также во время совещания глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев представил дорожную карту реформирования государственного концерна, а также доложил о первых результатах подготовки к созданию холдингов.

Мы должны структурно перестроить государственный оборонно-промышленный комплекс. Необходимо ввести современную модель корпоративного управления на предприятиях "Укроборонпрома", - сказал Зеленский.

Он также поддержал идею увеличения доли предприятий госконцерна в государственном оборонном заказе на 2021 год.

Напомним, ранее Зеленский обещал увеличить в следующем году госзаказ для "Укроборонпрома".

СНБО Владимир Зеленский реформа Укроборонпром Совещание
Вслед за Зеленским, мнением Венецианской комиссии относительно реформы КСУ поинтересовался Разумков
28 января 2021, 19:12
Между Зеленским и Коломойским - "никаких отношений", - Ермак
28 января 2021, 18:13
Зеленский хочет ускорить реформу таможни
28 января 2021, 17:58
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua