Зеленский хочет, чтобы СНБО в феврале проверило реформу "Укроборонпрома"
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) в феврале рассмотреть вопросы реформирования концерна "Укроборонпром".
Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.
Президент провел рабочее совещание по реформированию концерна и поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову подготовить и вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале.
Также во время совещания глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев представил дорожную карту реформирования государственного концерна, а также доложил о первых результатах подготовки к созданию холдингов.
Мы должны структурно перестроить государственный оборонно-промышленный комплекс. Необходимо ввести современную модель корпоративного управления на предприятиях "Укроборонпрома", - сказал Зеленский.
Он также поддержал идею увеличения доли предприятий госконцерна в государственном оборонном заказе на 2021 год.
Напомним, ранее Зеленский обещал увеличить в следующем году госзаказ для "Укроборонпрома".