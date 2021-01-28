Зеленський хоче прискорити реформу митниці

За його словами, вона повинна стати зручним сервісом для бізнесу

За його словами, вона повинна стати зручним сервісом для бізнесу

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вимагає прискорити реформу митниці. За його словами, вона повинна стати зручним сервісом для бізнесу.

Про це він заявив на нараді з головою Державної митної служби Павлом Рябікіним, передає RegioNews з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що на зустрічі Рябікін розповів про поточний стан справ на митниці. Окремо обговорювалося питання виконання планів наповнення державного бюджету на 2021.

Зеленський зазначив, що реформа митниці спрямована на відхід від складних бюрократичних процедур, які часто стають полем для корупції.

"Потрібно прискорити реформування Державної митної служби. Українська митниця повинна перестати бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів, а стати прозорим, зрозумілим і зручним сервісом для підприємців і громадян", - додав він.

Раніше у Мінфіні сказали, чому постійно змінюються керівники Митниці.