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28 січня 2021, 19:12 33

Вслід за Зеленським, думкою Венеціанської комісії щодо реформи КСУ поцікавився Разумков

28 січня 2021, 19:12 33
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Голова Верховної ради надіслав запит Венеціанській комісії висловити думку щодо законопроектів стосовно КС
Голова Верховної ради надіслав запит Венеціанській комісії висловити думку щодо законопроектів стосовно КС
Фото з відкритих джерел
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Венеціанська комісія отримала запит голови Верховної Ради Дмитра Разумкова надати свій коментар щодо законопроєктів, які стосуються Конституційного Суду України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Венеціанської комісії.

Листом від 26 січня 2021 року голова Верховної Ради Дмитро Разумков запитав думку Венеціанської комісії щодо проєкту закону "Про конституційне судочинство" і проекту закону "Про порядок розгляду справ і виконання рішень Конституційного Суду України, - повідомляють на сайті.

У комісії зазначили, що цей запит "є продовженням рекомендацій комісії, висловлених у її двох невідкладних висновках від грудня 2020 року про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції та реформи Конституційного Суду відповідно до постанови №13-r/2020 Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року за запитом президента України Володимира Зеленського".

Нагадаємо, 25 листопада Зеленський просив Венеціанську комісію про оцінку конституційної ситуації.

10 грудня у Веніціанській комісії оприлюднили висновок стосовно скандального рішення КСУ. Такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя, вважають у комісії.

11 грудня Венеціанська комісія опублікувала нові рекомендації по скандальному рішенням КСУ. Поточні вакансії в КСУ слід заповнювати тільки після поліпшення системи призначень, вважають у комісії.

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