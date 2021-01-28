Вслід за Зеленським, думкою Венеціанської комісії щодо реформи КСУ поцікавився Разумков
Венеціанська комісія отримала запит голови Верховної Ради Дмитра Разумкова надати свій коментар щодо законопроєктів, які стосуються Конституційного Суду України.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Венеціанської комісії.
Листом від 26 січня 2021 року голова Верховної Ради Дмитро Разумков запитав думку Венеціанської комісії щодо проєкту закону "Про конституційне судочинство" і проекту закону "Про порядок розгляду справ і виконання рішень Конституційного Суду України, - повідомляють на сайті.
У комісії зазначили, що цей запит "є продовженням рекомендацій комісії, висловлених у її двох невідкладних висновках від грудня 2020 року про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції та реформи Конституційного Суду відповідно до постанови №13-r/2020 Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року за запитом президента України Володимира Зеленського".
Нагадаємо, 25 листопада Зеленський просив Венеціанську комісію про оцінку конституційної ситуації.
10 грудня у Веніціанській комісії оприлюднили висновок стосовно скандального рішення КСУ. Такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя, вважають у комісії.
11 грудня Венеціанська комісія опублікувала нові рекомендації по скандальному рішенням КСУ. Поточні вакансії в КСУ слід заповнювати тільки після поліпшення системи призначень, вважають у комісії.