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28 січня 2021, 18:13 4

Між Зеленським і Коломойським - "ніяких стосунків", - Єрмак

28 січня 2021, 18:13 4
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В Офісі президента заявляють про віддаленість президента від фінансових груп і олігархів
В Офісі президента заявляють про віддаленість президента від фінансових груп і олігархів
Фото з відкритих джерел
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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє про відсутність будь-яких стосунків між бізнесменом Ігорем Коломойським і президентом Володимиром Зеленським.

Про це Єрмак розповів в інтерв’ю виданню НВ, передає RegioNews.

Наскільки мені відомо, ніяких (стосунків – ред.). Це перший президент України, який показав на своєму прикладі, що можна бути абсолютно віддаленим від фінансових груп, від так званих олігархів, - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання, які стосунки зараз у президента з Коломойським.

Крім того, коментуючи взаємини Офісу президента з бізнесменом Рінатом Ахметовим, він наголосив: "У нас як в Офісу президента немає ні з ким жодних домовленостей".

Також, за словами Єрмака, нинішня влада, "напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу".

Щодо так званих сфер впливу у фракції "Слуга народу" й орієнтації деяких депутатів на Коломойського й Ахметова, то Єрмак сказав: "Ви згадали фракцію "Слуги народу". Безумовно, 250 осіб - це величезна фракція. Звісно, є різні сфери впливу. Але, знову-таки, у нас дуже давно закінчився рабовласницький лад. Я не вірю в ці фрази та ці інсинуації, що хтось чиясь людина. Мені здається, дуже часто бажане видається за дійсне".

Як повідомлялося сьогодні, стало відомо, хто із "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром: серед них багато тих, хто прямо чи опосередковано пов'язаний з Коломойським.

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