На Майдані новий мітинг: SaveФОП зібралися на "масштабний марш"
На мітингу присутні представники правоохоронних органів
На мітингу присутні представники правоохоронних органів
Активісти та учасники руху SaveФОП зібралися сьогодні в центрі Києва на Майдані Незалежності для участі в "масштабному марші".
Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.
На даний момент активісти виступають з імпровізованої сцени", - йдеться в повідомленні.
Надалі планується марш учасників руху таким маршрутом: з Майдану Незалежності протестувальники пройдуть до будівлі представництва Європейського союзу, потім учасники рушать до будівель Конституційного суду та посольства США.
Нагадаємо, 15 січня на Майдані Незалежності у Києві пройшла акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги "СТОП тарифний геноцид", яку підтримали учасники руху "SaveФОП".
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"