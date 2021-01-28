На Майдані новий мітинг: SaveФОП зібралися на "масштабний марш"

На мітингу присутні представники правоохоронних органів

На мітингу присутні представники правоохоронних органів

Фото: PavlovskyNews

Активісти та учасники руху SaveФОП зібралися сьогодні в центрі Києва на Майдані Незалежності для участі в "масштабному марші".

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

На даний момент активісти виступають з імпровізованої сцени", - йдеться в повідомленні.

Надалі планується марш учасників руху таким маршрутом: з Майдану Незалежності протестувальники пройдуть до будівлі представництва Європейського союзу, потім учасники рушать до будівель Конституційного суду та посольства США.

Нагадаємо, 15 січня на Майдані Незалежності у Києві пройшла акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги "СТОП тарифний геноцид", яку підтримали учасники руху "SaveФОП".