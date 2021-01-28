12:29  28 січня
Падіння дерев, транспортний колапс, травми у людей: Одесу засипає снігом
10:01  28 січня
В Україні через негоду знеструмлено 143 населених пункти у чотирьох областях
08:11  28 січня
Десять обстрілів на добу: в ООС запевняють, що ситуація на Донбасі контрольована
UA | RU
UA | RU
28 січня 2021, 09:45 2905

На Майдані новий мітинг: SaveФОП зібралися на "масштабний марш"

28 січня 2021, 09:45 2905
Читайте также на русском языке
На мітингу присутні представники правоохоронних органів
На мітингу присутні представники правоохоронних органів
Фото: PavlovskyNews
Читайте также
на русском языке

Активісти та учасники руху SaveФОП зібралися сьогодні в центрі Києва на Майдані Незалежності для участі в "масштабному марші".

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

На даний момент активісти виступають з імпровізованої сцени", - йдеться в повідомленні.

Надалі планується марш учасників руху таким маршрутом: з Майдану Незалежності протестувальники пройдуть до будівлі представництва Європейського союзу, потім учасники рушать до будівель Конституційного суду та посольства США.

Нагадаємо, 15 січня на Майдані Незалежності у Києві пройшла акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги "СТОП тарифний геноцид", яку підтримали учасники руху "SaveФОП".

Київ тарифи протест митинг підприємці
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram