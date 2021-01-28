Мэр Ивано-Франковска Марцинкив собрал под ОГА митинг против тарифов

Он призвал готовиться к акциям протеста против "тарифного геноцида"

Он призвал готовиться к акциям протеста против "тарифного геноцида"

Фото: Суспільне

28 января в Ивано-Франковске под зданием ОГА местные жители протестовали против повышения тарифов.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Известно, что под стены облгосадминистрации пришли несколько сотен человек, они держали плакаты с лозунгами "Нет тарифному грабежу", "Справедливую цену на газ", "Остановим тарифный геноцид".

Перед митингующими выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который заявил, что нужно готовиться к системным акциям протеста против "тарифного геноцида".

Мы понимаем, что от газа и электричества зависит все остальное. Понятно, поэтому и цены вырастут. То же касается и других услуг. Поэтому важно начать серию акций по стране против тарифного геноцида. Нам сегодня нужно сказать свое решительное нет", - сказал мэр.

Также сегодня Ивано-Франковский городской совет проголосовал за обращение к Кабинету Министров с требованием снизить цену на газ до 4,49 гривны за кубометр для населения и теплогенерирующих компаний.

В случае игнорирования своего обращения, депутаты также обещают протестные акции.

Мы требуем от Верховной Рады Украины в кратчайшие сроки внести изменения в государственный бюджет, обеспечив показатели финансирования жилищно-коммунальных субсидий для населения на уровне не меньше прошлогоднего", - заявили депутаты Ивано-Франковского городского совета.

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