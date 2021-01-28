Мітингуючі ФОПи перекрили рух в центрі Києва: йдуть до посольства США (ВІДЕО)
У Києві представники руху SaveФОП влаштували марш протесту, вони були біля представництва ЄС та рушили до посольства США в Україні.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Підприємці України".
Раніше колона учасників акції рухалася вулицею Саксаганського в напрямку проспекту Перемоги. Учасники акції були вже під будівлею Конституційного суду, мітингували біля представництва ЄС в Україні та рушили до посольства США.
Відомо, що посольство США знаходиться недалеко від метро Берестейська, а представництво ЄС на вулиці Володимирській у столиці. Відстань між двома відомствами 7 км.
На мітингу присутні представники правоохоронних органів, які стежать за порядком.
Раніше повідомлялося, що на Майдані новий мітинг: SaveФОП зібралися на "масштабний марш".