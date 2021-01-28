Гетманцев порадив підприємцям-мітингувальникам "працювати, а не займатися політикою"

Він нагадав, що фіскалізація відкладена до кінця року

Він нагадав, що фіскалізація відкладена до кінця року

Фото з відкритих джерел

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат України від фракції “Слуга народу” Данило Гетманцев відреагував на протести ФОПів, які тривають у столиці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

В кулуарах Верховної Ради голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат України від фракції "Слуга народу” Данило Гетманцев заявив, що учасники акції "SaveФОП", які зараз страйкують на Майдані Незалежності в Києві проти фіскалізації, повинні працювати й заробляти гроші за рахунок свого бізнесу, а не займатися політикою.

Треба порадити їм працювати й заробляти гроші для себе та своїх сімей. Там, де в них є бізнес. Якщо це фізичні особи-підприємці, то вони повинні працювати й заробляти гроші — це основна їх функція. А не займатися політикою, - заявив політик.

Гетманцев нагадав, що фіскалізація відкладена до кінця року.

Фіскалізація не заважає жодному підприємцю в жодній країні світу. А якщо вони не хочуть працювати за цивілізованими правилами, то, напевно, треба закрити бізнес. І працювати, можливо, в іншій сфері, де не треба виконувати простий і абсолютно доступний інструмент, як РРО, - додав він.

Зі слів нардепа, він не вбачає сенсу в обговоренні питання фіскалізації.

Що ми зараз обговорюємо? Люди вимагають, аби не встановлювали РРО. Люди можуть вимагати, аби скасували податки. Люди можуть вимагати, щоб літо завжди було. І ми можемо проголосувати ці закони. Давайте! І задовольнимо людей, як це робилося 30 років в нашій державі. Але потім не будемо запитувати, чому наші лікарі їдуть, чому пенсіонери перебувають за межею бідності. І чому ми найбідніша країна Європи, - наголосив голова податкового комітету ВР.

Як повідомлялося раніше, сьогодні на Майдані мітингуючі ФОПи почали свій марш протесту. Учасники акції перекрили дорогу.