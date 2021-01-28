Комітет Ради погодив призначення Вітренка главою Міненерго
Комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України. За це проголосували 14 членів комітету.
Як пише RegioNews, про це повідомив глава комітету Андрій Герус.
"Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Юрія Вітренко на посаду першого віце-прем’єра-міністра енергетики. 14 - за, 2 - утримались, 2 - проти", - зазначив парламентар.
Нагадаємо, 27 січня в. о. голови Міненерго Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики України.
Як повідомлялося, нардеп Железняк сьогодні повідомив про призначення Вітренка: Комітет буде засідати о 12, в сесійній залі обговорять сьогодні. Нардеп вважає, що голосів вистачить.
Раніше передбачалося, що Вітренко повернеться в бізнес, якщо його знову не призначать міністром енергетики.
Нагадаємо, 17 грудня депутати провалили голосування за призначення Вітренка першим віце-прем'єром.
А вже 21 грудня уряд призначив Юрія Вітренка т. в. о. Міністра енергетики.