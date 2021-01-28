Комитет Рады согласовал назначение Витренко главой Минэнерго

За это проголосовали 14 членов комитета

За это проголосовали 14 членов комитета

Фото: УНИАН

Комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины. За это проголосовали 14 членов комитета.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил глава комитета Андрей Герус.

"Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера-министра энергетики. 14 - за, 2 - воздержались, 2 - против", - отметил парламентарий.

Напомним, 27 января и. о. главы Минэнерго Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.

Как сообщалось, нардеп Железняк сегодня сообщил о назначении Витренко: комитет будет заседать в 12, в сессионном зале обсудят сегодня. Нардеп считает, что голосов хватит.

Ранее предполагалось, что Витренко вернется в бизнес, если его снова не назначат министром энергетики.

Напомним, 17 декабря депутаты провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером.

А уже 21 декабря правительство назначил Юрия Витренко в. и. о. Министра энергетики.