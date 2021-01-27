НАБУ оголосило в розшук ексголову Державної податкової служби Верланова

Чиновник заявляє, що буде оскаржувати це рішення

Чиновник заявляє, що буде оскаржувати це рішення

Фото: із відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук колишнього очільника Державної податкової служби Сергія Верланова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Як повідомляє видання "Слово і діло", відповідну постанову НАБУ прийняло 21 грудня 2020 року, передає RegioNews.

Відомо, що того самого дня було призупинене розслідування справи Верланова у зв'язку з оголошенням його в розшук.

Адвокат ексчиноника подав скаргу на це рішення, однак суддя відмовив у задоволенні скарги, оскільки адвокат не надав документів, що підтверджують місце проживання Верланова в Німеччині.

Сам Верланов підтвердив інформацію про його оголошення в розшук і повідомив, що проживає в Німеччині з жовтня 2020 року. Він стверджує, що не переховується від слідства.

Прочитав, що мене оголосили в розшук. Не ховався і не ховаюся. Тому рішення буду оскаржувати. Зараз проживаю в Німеччині за адресою, яку повідомив детективам НАБУ ще 17 грудня", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, екс-глава Податкової служби заявив про обшук в його квартирі.