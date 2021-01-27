13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
18:07  27 січня
Бойовики шість разів обстрілювали українських військових на Донбасі - штаб
UA | RU
UA | RU
27 січня 2021, 19:38 20

НАБУ оголосило в розшук ексголову Державної податкової служби Верланова

27 січня 2021, 19:38 20
Читайте также на русском языке
Чиновник заявляє, що буде оскаржувати це рішення
Чиновник заявляє, що буде оскаржувати це рішення
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук колишнього очільника Державної податкової служби Сергія Верланова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Як повідомляє видання "Слово і діло", відповідну постанову НАБУ прийняло 21 грудня 2020 року, передає RegioNews.

Відомо, що того самого дня було призупинене розслідування справи Верланова у зв'язку з оголошенням його в розшук.

Адвокат ексчиноника подав скаргу на це рішення, однак суддя відмовив у задоволенні скарги, оскільки адвокат не надав документів, що підтверджують місце проживання Верланова в Німеччині.

Сам Верланов підтвердив інформацію про його оголошення в розшук і повідомив, що проживає в Німеччині з жовтня 2020 року. Він стверджує, що не переховується від слідства.

Прочитав, що мене оголосили в розшук. Не ховався і не ховаюся. Тому рішення буду оскаржувати. Зараз проживаю в Німеччині за адресою, яку повідомив детективам НАБУ ще 17 грудня", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, екс-глава Податкової служби заявив про обшук в його квартирі.

НАБУ розшук податкова служба Сергій Верланов кримінальна справа
Справа "Роттердам+": НАБУ знову просить Венедіктову замінити старшого групи прокурорів
27 січня 2021, 18:46
Комітет Ради підтримав законопроєкт, який дозволить Татарову уникнути відповідальності
27 січня 2021, 17:38
Чиновнику НАБУ повідомлено про підозру через незаконні "лікарняні"
27 січня 2021, 15:32
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Всі блоги »