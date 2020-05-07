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07 травня 2020, 12:24 7

Екс-глава Податкової служби заявив про обшук в його квартирі

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07 травня 2020, 12:24 7
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Обшук проводили співробітники СБУ, офіційних коментарів поки не надійшло
tax.gov.ua
Обшук проводили співробітники СБУ, офіційних коментарів поки не надійшло

Колишній глава Державної податкової служби України Сергій Верланов повідомив, що представники Служби безпеки України провели обшуки в квартирі, в якій він проживає з дружиною і дочкою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Сергія Верланова.

Сьогодні вранці в квартиру, в якій я проживаю разом з дружиною і маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали – не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли. Буду інформувати про хід справи і захищати себе і свою сім'ю", - зазначив Верланов.

Екс-глава служби пообіцяв інформувати громадськість про хід справи.

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів звільнив Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України. Він обіймав цю посаду з кінця квітня 2019 року.


обшук СБУ
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