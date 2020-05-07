Екс-глава Податкової служби заявив про обшук в його квартирі
Колишній глава Державної податкової служби України Сергій Верланов повідомив, що представники Служби безпеки України провели обшуки в квартирі, в якій він проживає з дружиною і дочкою.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Сергія Верланова.
Сьогодні вранці в квартиру, в якій я проживаю разом з дружиною і маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали – не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли. Буду інформувати про хід справи і захищати себе і свою сім'ю", - зазначив Верланов.
Екс-глава служби пообіцяв інформувати громадськість про хід справи.
Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів звільнив Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України. Він обіймав цю посаду з кінця квітня 2019 року.
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