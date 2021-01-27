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27 января 2021, 19:38 29

НАБУ объявило в розыск экс-главу Государственной налоговой службы Верланова

27 января 2021, 19:38 29
Читайте також українською мовою
Чиновник заявляет, что будет обжаловать это решение
Чиновник заявляет, что будет обжаловать это решение
Фото: из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего главу Государственной налоговой службы Сергея Верланов, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает издание "Слово і діло", соответствующее постановление НАБУ приняло 21 декабря 2020 года, передает RegioNews.

Известно, что в тот же день было приостановлено расследование дела Верланова в связи с объявлением его в розыск.

Адвокат экс-чиноника подал жалобу на это решение, однако судья отказал в удовлетворении жалобы, поскольку адвокат не предоставил документов, подтверждающих место жительства Верланова в Германии.

Сам Верланов подтвердил информацию о его объявлении в розыск и сообщил, что проживает в Германии с октября 2020 года. Он утверждает, что не скрывается от следствия.

Прочитал, что меня объявили в розыск. Не прятался и не прячусь. Поэтому решение буду обжаловать. Сейчас проживаю в Германии по адресу, который сообщил детективам НАБУ еще 17 декабря", - написал он в Facebook.

Напомним, 7 мая экс-глава Налоговой службы заявил об обыске в его квартире.

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