Чиновнику НАБУ повідомлено про підозру через незаконні "лікарняні"

Слідчі також повідомили про підозру лікарю у службовому підробленні документів

Слідчі також повідомили про підозру лікарю у службовому підробленні документів

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Посадовець шахрайським шляхом заволодів матеріальною допомогою на загальну суму понад 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Посадовець підозрюється у шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману; підбурюванні до складання та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа; використанні завідомо неправдивого офіційного документа", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що працівник НАБУ підбурив лікаря однієї із лікарень до складання та видачі завідомо неправдивого листка непрацездатності, за яким отримав 30 тисяч гривень страхових виплат.

У період нібито травмування в Полтавській області, де чиновник звернувся до лікарні та згодом продовжив "лікарняний", насправді перебував у Києві.

Під час проведення виїмки документів у вказаному закладі охорони здоров’я було отримано інформацію щодо відсутності медичної документації стосовно проходження лікування посадовця, а корінець листка непрацездатності не містить особистого підпису працівника НАБУ", - зазначають у ДБР.

Слідчі також повідомили про підозру лікарю у службовому підробленні, тобто складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 1 ст. 366 КК України).

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Раніше повідомлялось, що директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень.