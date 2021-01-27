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27 січня 2021, 18:46 4

Справа "Роттердам+": НАБУ знову просить Венедіктову замінити старшого групи прокурорів

27 січня 2021, 18:46 4
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Національне антикорупційне бюро України вкотре закликало Генерального прокурора України Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів у справі про формулу "Роттердам+".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

НАБУ вкотре закликає Генпрокурора змінити старшого групи прокурорів, що здійснюють процесуальний нагляд у справі "Роттердам+" і, відтак, забезпечити ефективне розслідування однієї із найбільших корупційних схем в історії України, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що належність доводів НАБУ про недопустимість обраного способу процесуальної поведінки старшого групи прокурорів підтримано в.о. Керівника САП Максимом Грищуком, який 25 січня відновив розслідування у справі.

Однак, змінити старшого групи прокурорів може наразі лише керівництво Офісу Генерального прокурора, яке уникає постановлення рішення з цього приводу і не надає власної незалежної оцінки діям і рішенням згаданого прокурора, тим самим унеможливлюючи проведення подальшого неупередженого розслідування, — зазначається в повідомленні.

Як відомо, наразі старший групи прокурорів у справі – Віталій Пономаренко.

Саме цей, як повідомлялося раніше, прокурор САП вдруге закрив справу "Роттердам+” 21 січня. НАБУ планує це рішення оскаржувати.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року ця історія відбулася вперше: САП закрила справу "Роттердам+", а в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.

Офіс генпрокурора НАБУ САП прокурор Роттердам+
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