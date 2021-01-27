Справа "Роттердам+": НАБУ знову просить Венедіктову замінити старшого групи прокурорів
Національне антикорупційне бюро України вкотре закликало Генерального прокурора України Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів у справі про формулу "Роттердам+".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.
НАБУ вкотре закликає Генпрокурора змінити старшого групи прокурорів, що здійснюють процесуальний нагляд у справі "Роттердам+" і, відтак, забезпечити ефективне розслідування однієї із найбільших корупційних схем в історії України, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що належність доводів НАБУ про недопустимість обраного способу процесуальної поведінки старшого групи прокурорів підтримано в.о. Керівника САП Максимом Грищуком, який 25 січня відновив розслідування у справі.
Однак, змінити старшого групи прокурорів може наразі лише керівництво Офісу Генерального прокурора, яке уникає постановлення рішення з цього приводу і не надає власної незалежної оцінки діям і рішенням згаданого прокурора, тим самим унеможливлюючи проведення подальшого неупередженого розслідування, — зазначається в повідомленні.
Як відомо, наразі старший групи прокурорів у справі – Віталій Пономаренко.
Саме цей, як повідомлялося раніше, прокурор САП вдруге закрив справу "Роттердам+” 21 січня. НАБУ планує це рішення оскаржувати.
Нагадаємо, 28 серпня 2020 року ця історія відбулася вперше: САП закрила справу "Роттердам+", а в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.