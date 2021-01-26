Перший референдум в Україні може відбутися не раніше 2022 року, - Разумков
Законопроект про народовладдя дає можливість проведення референдумів починаючи з 2022 року.
Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу 112, передає RegioNews.
За словами спікера Верховної Ради, в Україні за час незалежності провели тільки два референдуми і це не таке часте явище. Хоча обмежень на кількість їх проведення немає.
Закон про референдум - він не регулює конкретні питання. Він регулює механізм, як це може відбуватись. І як це повинно відбуватися, вибачте, згідно діючого законодавства, якщо звісно цей законопроект буде підписаний Президентом і вступить в силу. Найближчим часом навряд чи можна буде провести референдум, тому що він передбачав фактично можливість проведення референдуму починаючи з 2022 року. І сьогодні є обмеження і по фінансам - ви розумієте, що ми знаходимося в режимі "ковіду”, в режимі достатньо серйозної економії коштів бюджетних. А з урахуванням тих подій, які сьогодні всі ми спостерігаємо, я маю на увазі і тарифну кризу - сьогодні кожна гривня повинна бути на особливому підрахунку, для того, щоб максимально ефективно бути використаною”, - сказав Дмитро Разумков.
Він зазначив, що за підрахунками Міністерства фінансів - проведення референдуму буде коштувати Україні близько 2 млрд грн. Ці кошти були повинні акумулюватися і зберігатися протягом року і 1 грудня перерозподілятися, однак парламент запропонував цього не робити, а виділяти кошти на проведення з резервного фонду.
Нагадаємо, сьогодні Рада підтримала законопроєкт Зеленського про референдум. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України.