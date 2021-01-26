Перший референдум в Україні може відбутися не раніше 2022 року, - Разумков

Спікер наголошує, що Закон про референдум регулює не конкретні питання, а механізм, як це може відбуватись

Спікер наголошує, що Закон про референдум регулює не конкретні питання, а механізм, як це може відбуватись

Фото: скріншот відео телепередачі

Законопроект про народовладдя дає можливість проведення референдумів починаючи з 2022 року.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу 112, передає RegioNews. За словами спікера Верховної Ради, в Україні за час незалежності провели тільки два референдуми і це не таке часте явище. Хоча обмежень на кількість їх проведення немає. Закон про референдум - він не регулює конкретні питання. Він регулює механізм, як це може відбуватись. І як це повинно відбуватися, вибачте, згідно діючого законодавства, якщо звісно цей законопроект буде підписаний Президентом і вступить в силу. Найближчим часом навряд чи можна буде провести референдум, тому що він передбачав фактично можливість проведення референдуму починаючи з 2022 року. І сьогодні є обмеження і по фінансам - ви розумієте, що ми знаходимося в режимі "ковіду”, в режимі достатньо серйозної економії коштів бюджетних. А з урахуванням тих подій, які сьогодні всі ми спостерігаємо, я маю на увазі і тарифну кризу - сьогодні кожна гривня повинна бути на особливому підрахунку, для того, щоб максимально ефективно бути використаною”, - сказав Дмитро Разумков. Він зазначив, що за підрахунками Міністерства фінансів - проведення референдуму буде коштувати Україні близько 2 млрд грн. Ці кошти були повинні акумулюватися і зберігатися протягом року і 1 грудня перерозподілятися, однак парламент запропонував цього не робити, а виділяти кошти на проведення з резервного фонду. Нагадаємо, сьогодні Рада підтримала законопроєкт Зеленського про референдум. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України. Пізніше Стефанчук роз'яснив ймовірність електронного голосування на референдумі. Воно застосовуватиметься лише після ухвалення окремого законодавчого акта.

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