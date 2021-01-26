Стефанчук роз'яснив ймовірність електронного голосування на референдумі

Воно застосовуватиметься лише після ухвалення окремого законодавчого акта

Воно застосовуватиметься лише після ухвалення окремого законодавчого акта

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Електронне голосування під час всеукраїнського референдуму застосовуватиметься лише після ухвалення окремого відповідного законодавчого акта, що передбачає електронне голосування в Україні загалом. Доти – лише паперові бюлетені.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу в парламенті, передає RegioNews.

Електронне голосування - це новація, запропонована в цьому законопроекті. Ми провели дискусію з цього питання і вийшли на одну формулу: питання електронного голосування - це питання не юридичне, а технічне. Ми його проводитимемо лише тоді, коли технічно буде підтверджена можливість проводити цей вид голосування. У перехідних положеннях до закону ми передбачили таку конструкцію, що питання електронного голосування може порушуватися ініціаторами лише тоді, коли буде окремо проголосований законодавчий акт, який стосуватиметься електронного голосування в країні загалом. До цього моменту ми проводитимемо референдум таким способом, який визначений законом, тобто шляхом паперових бюлетенів ", - пояснив перший віце-спікер.

За його словами, щойно такий документ буде готовий, він імплементарно застосовуватиметься і щодо референдуму.

Як повідомлялося, сьогодні Рада підтримала законопроєкт Зеленського про референдум. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України.