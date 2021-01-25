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25 січня 2021, 12:06 13

Голова Ради Разумков розповів про механізми боротьби з "кнопкодавами"

25 січня 2021, 12:06 13
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Спікер хоче, щоб це "ганебне явище відійшло в минуле"
Фото: з відкритих джерел
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Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що в сесійній залі Верховної Ради відключили від системи "Рада" вільні місця, якими безпринципно користуватися народні депутати, а також встановлять додаткові відеокамери для фіксації голосування.

Про це він сказав в ході засідання погоджувальної ради ВР 25 січня, пише RegioNews.

Всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися, відключені у залі ВР. Станом на сьогодні опрацьовується механізм, який дозволить голосувати народному депутату виключно зі свого місця. Після того, як буде запущена нова система "Рада"... це фактично на 100% зніме можливість кнопкодавства", - повідомив Разумков.

За його словами, нові відеокамери дозволить правоохоронним органам оперативно реагувати на порушення.

Крім того, обговорюються зміни в законодавство з приводу дисциплінарного покарання нардепів за "кнопкодавство".

Раніше повідомлялося, що Разумков заявив, що українцям можуть компенсувати втрати за субсидіями комуналку за січень. Парламент планує звернутися до уряду з цього приводу.

ВР Дмитро Разумков парламент депутати покарання
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