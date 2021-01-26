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26 января 2021, 21:04 11

Первый референдум в Украине может состояться не ранее 2022 года, - Разумков

26 января 2021, 21:04 11
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Спикер подчеркивает, что Закон о референдуме регулирует не конкретные вопросы, а механизм, как это может происходить
Спикер подчеркивает, что Закон о референдуме регулирует не конкретные вопросы, а механизм, как это может происходить
Фото: скриншот видео телепередачи
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Законопроект о народовластие дает возможность проведения референдумов начиная с 2022 года.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112, передает RegioNews.

По словам спикера Верховной Рады, в Украине за время независимости провели только два референдума и это не такое частое явление. Хотя ограничений на количество их проведения нет.

Закон о референдуме - он не регулирует конкретные вопросы. Он регулирует механизм, как это может происходить. И как это должно происходить, извините, согласно действующего законодательства, если конечно этот законопроект будет подписан Президентом и вступит в силу. В ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум, потому что он предусматривал фактически возможность проведения референдума начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и по финансам - вы понимаете, что мы находимся в режиме "ковида”, в режиме достаточно серьезной экономии бюджетных средств. А с учетом тех событий, которые сегодня все мы наблюдаем, я имею в виду и тарифный кризис - сегодня каждая гривня должна быть на особом подсчете, для того, чтобы максимально эффективно быть использованной”, - сказал Дмитрий Разумков.

Он отметил, что по подсчетам Министерства финансов - проведение референдума будет стоить Украине около 2 млрд грн. Эти средства должны были аккумулироваться и храниться в течение года и 1 декабря перераспределяться, однако парламент предложил этого не делать, а выделять средства на проведение из резервного фонда.

Напомним, сегодня Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины.

Позже Стефанчук разъяснил вероятность электронного голосования на референдуме. Оно будет применяться только после принятия отдельного законодательного акта.

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