Стефанчук сподівається, що парламент проголосує за скорочення депутатів до 300

Відповідний законопроект планується винести на голосування в 2021 році

Відповідний законопроект планується винести на голосування в 2021 році

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Перший віцеспікер Руслан Стефанчук сподівається, що Верховна Рада у 2021 році підтримає у другому читанні та в цілому зміни до Конституції щодо скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300.

Про це він сказав, презентуючи план законопроєктних робіт парламенту на 2021 рік у відеозверненні на Телеграм каналі партії "Слуга народу", пише RegioNews.

"Це обіцяли практично всі політичні партії і дуже сподіваюся, що воно знайде підтримку" - зазначив перший віцеспікер.

За словами Стефанчука, парламентарії у 2021 році мають намір розглянути зміни до Конституції стосовно децентралізації. Він підтвердив, що депутати найближчим часом розглянуть законопроєкт про народовладдя і додав, що після його ухвалення буде зареєстровано законопроєкт про місцевий референдум.

Крім цього, у порядку денному можуть з’явитися пакети законопроєктів щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій та євроінтеграційних ініціатив.

Також у 2021 році, за словами першого віцеспікера, парламентарії продовжать реформу судоустрою та правоохоронних органів. Йдеться про "перезапуск Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, запровадження мирових суддів".

Стефанчук підтвердив, що у 2021 році планується розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему.

Нагадаємо, 14 січня комітет Ради підтримав законопроєкт щодо скорочення кількості нардепів до 300.