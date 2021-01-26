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26 січня 2021, 12:25 122

НАБУ завершило розслідування справи про корупцію ексголови Чернівецької облради

26 січня 2021, 12:25 122
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Справу Івана Мунтяна передають до Вищого антикорупційного суду
Справу Івана Мунтяна передають до Вищого антикорупційного суду
Фото: із відкритих джерел
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Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) завершили розслідування справи про підозру в корупції колишнього голови Чернівецької облради Івана Мунтяна, якого звинувачують в отриманні 180 тис. дол. неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, колишній голова Чернівецької обласної ради (обіймав посаду на момент вчинення злочину) у липні 2019 року висловив прохання одному з підприємців Чернівецької області надати йому 400 тис. дол. США неправомірної вигоди за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу”, - розповіли в НАБУ.

Було встановлено, що упродовж серпня-жовтня 2019 року голова Чернівецької облради Іван Мунтян отримав від підприємця частину коштів у розмірі 180 тис. дол.

В лютому 2020 року НАБУ і САП повідомили їм про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

25 січня 2021 року експосадовцю та задіяному у вчиненні злочину підприємцю відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 жовтня голову Чернівецької облради Івана Мунтяна вшосте відсторонили від посади.

НАБУ Чернівці кримінальна справа облрада Іван Мунтян корупція
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