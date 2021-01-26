09:02  26 січня
Коронавірус в Україні: за добу виявили 2 779 нових випадків
16:05  25 січня
У Полтаві серед "слуг народу” стався розкол, замість Іващенка головою фракції обрали Ярмолюка
08:11  26 січня
Обстріли на Донбасі: бойовики ранили українського бійця
UA | RU
UA | RU
26 січня 2021, 11:29 2237

У Черкасах депутати міськради просять Авакова розслідувати смерть колеги

26 січня 2021, 11:29 2237
Читайте также на русском языке
Глава фракції "За майбутнє” Черкаської міської ради Олена Шевченко померла 18 грудня
Глава фракції "За майбутнє” Черкаської міської ради Олена Шевченко померла 18 грудня
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Черкасах під час чергової сесії міської ради депутати від фракції "За майбутнє" виставили на голосування текст звернення на ім'я міністрів внутрішніх справ Арсена Авакова та охорони здоров’я Максима Степанова, а також генпрокурорки Ірини Венедіктової з проханням розслідувати смерть їхньої колеги Олени Шевченко.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Засідання розпочалося із вшанування депутатки міськради Олени Шевченко. У залі оголосили хвилину мовчання.

Текст звернення підтримали 39 депутатів із 39-ти присутніх, мер Черкас Анатолій Бондаренко відсутній на сесії міської ради.

Також відомо, що за фактом смерті депутатки Черкаської міської ради Олени Шевченко внаслідок ускладнень після операції відкрили кримінальне провадження за статтею "Неналежне виконання обов’язків медичним або фармацевтичним працівником".

Нагадаємо, 21 січня повідомлялося, що у Черкасах померла 37-річна депутатка міської ради.

Згодом стало відомо, що поліція встановлює обставини смерті черкаської депутатки.

смерть Черкаси депутат горсовет звернення
У Львові досі не затвердили склад нового виконкому - секретар міськради
25 січня 2021, 18:27
У Кам'янці-Подільському мер замість "свободівки" пропонуватиме на секретаря міськради "слугу народу"
25 січня 2021, 18:14
У Полтаві серед "слуг народу” стався розкол, замість Іващенка головою фракції обрали Ярмолюка
25 січня 2021, 16:05
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Олександр Костенко
Борис Філатов
Кирило Сазонов
Всі блоги »