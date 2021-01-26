У Черкасах депутати міськради просять Авакова розслідувати смерть колеги
У Черкасах під час чергової сесії міської ради депутати від фракції "За майбутнє" виставили на голосування текст звернення на ім'я міністрів внутрішніх справ Арсена Авакова та охорони здоров’я Максима Степанова, а також генпрокурорки Ірини Венедіктової з проханням розслідувати смерть їхньої колеги Олени Шевченко.
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
Засідання розпочалося із вшанування депутатки міськради Олени Шевченко. У залі оголосили хвилину мовчання.
Текст звернення підтримали 39 депутатів із 39-ти присутніх, мер Черкас Анатолій Бондаренко відсутній на сесії міської ради.
Також відомо, що за фактом смерті депутатки Черкаської міської ради Олени Шевченко внаслідок ускладнень після операції відкрили кримінальне провадження за статтею "Неналежне виконання обов’язків медичним або фармацевтичним працівником".
Нагадаємо, 21 січня повідомлялося, що у Черкасах померла 37-річна депутатка міської ради.
Згодом стало відомо, що поліція встановлює обставини смерті черкаської депутатки.