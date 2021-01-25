Одеська поліція відпрацювала 262 об'єкти із 373 нібито замінованих

Вибухівки не знайдено

Вибухівки не знайдено

Фото: поліції Одеської області

До перевірки повідомлення про замінування 373 дитсадків, шкіл, ліцеїв та учбово-виховних комплексів Одеси й області залучено близько сотні поліцейських.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУНП Одеської області.

Для перевірки інформації про нібито замінування 373 об’єктів на місця скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Станом на 21:30 відпрацьовано більше 262 об’єктів, вибухонебезпечних пристроїв чи предметів не виявлено, - повідомляють у поліції.

Для обстеження закладів освіти задіяно близько сотні поліцейських. Перевірки повідомлень тривають.

Як повідомлялося, сьогодні в Одесі "замінували" 373 дитячих навчальних заклади: поліція взялася за перевірку. Про замінування написали на електронну пошту правоохоронців.