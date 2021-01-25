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25 січня 2021, 21:56 5

Одеська поліція відпрацювала 262 об'єкти із 373 нібито замінованих

25 січня 2021, 21:56 5
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Вибухівки не знайдено
Вибухівки не знайдено
Фото: поліції Одеської області
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До перевірки повідомлення про замінування 373 дитсадків, шкіл, ліцеїв та учбово-виховних комплексів Одеси й області залучено близько сотні поліцейських.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУНП Одеської області.

Для перевірки інформації про нібито замінування 373 об’єктів на місця скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Станом на 21:30 відпрацьовано більше 262 об’єктів, вибухонебезпечних пристроїв чи предметів не виявлено, - повідомляють у поліції.

Для обстеження закладів освіти задіяно близько сотні поліцейських. Перевірки повідомлень тривають.

Як повідомлялося, сьогодні в Одесі "замінували" 373 дитячих навчальних заклади: поліція взялася за перевірку. Про замінування написали на електронну пошту правоохоронців.

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