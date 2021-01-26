У Київській області на хабарі погорів заступник начальника відділення поліції

Правоохоронець вимагав від громадянина 400 тисяч грн неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство

Правоохоронець вимагав від громадянина 400 тисяч грн неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство

Фото: ОГП

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника відділення поліції — начальника слідчого відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполіції у Київській області за фактом одержання хабар.

Про це сьогодні, 26 січня, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує RegioNews. "Правоохоронець вимагав від громадянина 400 тисяч грн неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене у великих розмірах, та закриття кримінального провадження. Правоохоронця затримали під час одержання хабаря", — йдеться у повідомленні. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області. Нагадаємо, на Харківщині під час отримання хабаря затримали підполковника поліції.

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